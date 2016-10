Die Insolvenzmeldung des Persenbeuger Traditionsbetriebes Christl verbreitete sich vergangene Woche wie ein Lauffeuer. Zwei Jahre nach dem Generalumbau droht der 144-jährigen Firmengeschichte ein abruptes Ende.

Die Bedeutung des Nahversorgers für die gesamte Region ist unumstritten. Kein Wunder also, dass Durchhalteparolen nicht lange auf sich warten ließen. Von der Wirtschaftskammer über Partnerbetriebe und Politik riefen alle auf, ihre Einkäufe beim Persenbeuger Nahversorger zu tätigen.

Dass der Mangel an Kunden– und zweifelsohne auch die Expansionspläne – den beliebten Markt erst in diese Lage geführt haben, ist unbestritten. Die Faustregel, dass man erst merkt, wie wichtig einem etwas ist, wenn es droht, nicht mehr da zu sein, gilt auch beim Nahversorger. „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ sollte dabei aber nicht nur in den Sinn kommen, wenn das Ende droht. Ein Leitsatz, über den man, speziell in der Vorweihnachtszeit – in der viele Geschenke über den Online-Handel eingekauft werden – nachdenken sollte.