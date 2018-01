Auf einem mehr als unterkühlten Niveau sind derzeit die Beziehungen zwischen Stadtgemeinde Melk und den Stift-Verantwortlichen. Zuletzt saßen die Stadträte gar alleine beim traditionellen Neujahrstreffen zwischen Stift und Stadt, da die Geistlichen den Termin platzen ließen.

Wie sehr die Stadt das Stift und seine Touristen benötigt, zeigt auch die aktuelle Auswertung der Besucherzahlen. 540.000 Touristen bringen eine enorme Kaufkraft in die Stadt, ohne diese die Altstadt verwaisen würde. Damit der Tourismusmagnet auf dem höchsten Stand bleibt, braucht es aber auch Investitionen, die aufgrund der Ticketabgabe an die Stadt eingefroren wurden.

In diesem Zusammenhang ist der Vorschlag der Grünen für eine externe Mediation nur zu begrüßen. Die Vertrauensbasis der Führungsebenen auf beiden Seiten gegenüber den anderen ist derart im Keller, dass es hier Experten benötigt, um dieses zu kitten. Ein Streit schadet auf lange Frist nicht nur dem Standort, sondern auch dem Zusammenleben in der Tourismushochburg mitten in der Wachau.