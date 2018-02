Zwei Runden sind in der Meisterrunde der 2. Bundesliga Damen gespielt. Die Volleyballerinnen aus Mank mussten sich dabei zwei Mal geschlagen geben. Nach dem Lehrspiel gegen Graz folgte beim Heimspiel gegen Liebenau das gleiche Schicksal.

Auf die Mankerinnen wird in der Meisterrunde ein hartes Frühjahr zukommen. Mit vier Zählern aus dem Grunddurchgang in die Meisterrunde gestartet, rangiert das Team von Josef Buchner auf dem vorletzten Tabellenrang. Die verbliebene Konkurrenz zeigte den UVC-Damen, die mit dem Einzug in die Meisterrunde das beste Ergebnis in der Vereinshistorie feierten, bisher die Grenzen auf. Die Herausforderung liegt nun darin, die Motivation für den Rest der Spielzeit hochzuhalten. Natürlich war von Beginn an klar, dass es keine leichte Aufgabe wird. Doch jede Woche eine Niederlage einstecken zu müssen, nagt am Gemüt. Dennoch sollten die Mankerinnen das Frühjahr als große Chance sehen.

Der Abstieg aus der 2. Bundesliga ist jetzt schon abgewendet. Zudem fördern die Duelle mit stärkeren Teams das eigene Können. Damit ist die Meisterrunde bereits die perfekte Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Bundesliga.