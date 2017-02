Die ersten Testspiele sind absolviert. Die Kunstrasenplätze haben Hochkonjunktur. Von der Früh bis in die späten Abendstunden wird von den Klubs getestet. Über die Sinnhaftigkeit eines Tests auf künstlichem Grün bei tief winterlichen Temperaturen lässt sich streiten.

Zum einem, da in der Meisterschaft nicht auf dem Granulatuntergrund gespielt wird. Zum anderen sind die Testspielergebnisse wenig aussagekräftig. Während die einen wie Melk 8:0 gewinnen oder wie Ybbs 3:7 verlieren, zählt dabei der Stand der Vorbereitung sowie das mögliche Fehlen von Stammspielern. Die fehlenden Kräfte sind jedoch nur ein kleiner Aspekt, da auch in der Meisterschaft Kicker ausfallen werden. Was macht es dann wirklich für einen Sinn, so frühzeitig auf Kunstrasen zu spielen?

Es ist die erste Bewegungstherapie. Der Meisterschaftsspielplan wird sich der auf lange Sicht nicht drastisch verändern. Im Sommer bestehen auch die Amateurkicker auf ihren wohl verdienten Urlaub, sodass hier auch eine Pause eingeschoben gehört. Somit bleibt der Kunstrasen im Winter immer noch die beste Alternative. Vor allem besser, als in Zeiten, in denen für die sogenannte Bewegungstherapie auf schneebedeckten Boden agiert wurde.