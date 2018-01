Der kurze Jubel der Bezirks-SPÖ nach der ersten Hochrechnung wich bald einem Katzenjammer. Zu schmerzhaft sind die Verluste in den einstigen Hochburgen. Besonders schwer wiegt dabei der Verlust in Marbach und in Petzenkirchen. Während die Marbacher mit dem umtriebigen FP-Kandidaten Mitmasser zu kämpfen haben, sind die Probleme andernorts tiefgründiger.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Sidl, der in Petzenkirchen zu Hause ist. Für die kommende Gemeinderatswahl droht sogar der Verlust des Bürgermeister-Sessels. Bei Sidl schrillten schon am Wahltag die Alarmglocken und er versprach tiefgründige Reformen, die freilich alleine nicht reichen werden.

Nach dem Desaster bei Nationalrats- und Landtagswahl braucht es den Mut zur Veränderung. Diesen braucht es zwar nicht nur in Petzenkirchen, sondern in der gesamten Führungsebene der Bezirks-SPÖ, Sidl könnte aber als Bürgermeister-Kandidat mit gutem Beispiel vorangehen. Denn wer sonst, als das vermeintliche Aushängeschild, könnte für die SPÖ in Petzenkirchen die Kohlen aus dem Feuer holen?