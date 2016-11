Mit Hochdruck arbeiten die Gemeinden derzeit an der Budgeterstellung für 2017. Vielerorts muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Besonders hart trifft es derzeit aber die Bezirkshauptstadt: Neben der KRAZAF-Lücke, die sich mit 2,9 Millionen Euro zu Buche schlägt, müssen auch die steigenden Kosten bei der Mindestsicherung einberechnet werden.

Sparpotenziale werden zwar seit 2014 in der Projektgruppe „Stadt Melk hat Zukunft“ herausgefiltert, für die kommenden Jahre wird man durch die neuen Zahlungen aber noch kürzer treten müssen. Und die Verantwortlichen werden wohl nicht umhinkommen, an der unpopulären Steuerschraube zu drehen. Die größte Herausforderung wird aber sein, zu sparen und gleichzeitig in die Stadt zu investieren.

Wie schwer dies ist, zeigt sich aktuell beim Neubau des Feuerwehrhauses: Trotz absoluter Notwendigkeit muss sich die Stadt für die Ausgaben beim Land rechtfertigen, eine weitere Verzögerung droht. Obwohl der Gürtel also deutlich enger geschnallt werden muss, sollte der Bevölkerung am Ende nicht die Luft wegbleiben.