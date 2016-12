Das Bangen hat ein Ende: Alle drei Notarzt-Stützpunkte im Bezirk bleiben erhalten. Während in den Wochen und Monaten zuvor nur wenig von der Ausschreibung zu hören war, dürfte es in den letzten Tagen aber noch einmal ordentlich rund gegangen sein. Laut NÖN-Informationen war die Schließung des NEF-Standorts Pöggstall bereits fix. Als dann die Bezirkspolitiker alle Kräfte mobilisierten, konnte das scheinbar Unausweichliche doch noch abgewendet werden.

Wenn sich jetzt ÖVP und SPÖ duellieren, wer sich den Erfolg an die Fahnen heften kann, erinnert das an Wahlkampfgetöse vor Landtagswahlen. Klar ist aber auch, dass SP-Bezirkschef Sidl vom gewichtigen Ybbser SP-Stadtchef Schroll gehörig Druck bekommen hätte, wäre Ybbs gefallen. Ähnlich sieht die Situation bei der ÖVP mit Pöggstall aus. Ein Risiko, das man ungern eingehen möchte. Ob sich mit diesem politischen Hickhack jedoch Stimmen für 2018 herausschlagen lassen, ist fraglich. Für die Bevölkerung zählt der Erhalt der Standorte und nicht, wer sich den Erfolg an die Fahnen heften darf.