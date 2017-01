Die Bezirks-SPÖ baut ihre Strukturen um und hält es dabei mit Schiller. Bereits der deutsche Dichter erkannte im 18. Jahrhundert: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“

Wie es funktionieren könnte, zeigte die SPÖ in St. Pölten vor: Fast 60 Prozent votierten für die Partei von SP-Landeschef Matthias Stadler. Und der Landeschef ist es auch, der die Strukturreform innerhalb seiner Partei vorgibt. Stadlers Idee der Servicestelle „RedPoint“ hat nun auch SP-Bezirkschef und Landtagsabgeordneter Günther Sidl mit Begeisterung aufgenommen.

Die Zeiten, bei denen Wähler mit der Aussicht auf Wohnung und Job geködert werden konnten, sind längst passé. Sidls Zielvorgabe für mehr Service für den Bürger und intensiveren Kontakt zu Sympathisanten kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Eines ist jedoch klar: Will man die Bezirks-Verluste der Landtagswahl 2014 im kommenden Jahr wieder gutmachen, braucht Sidl die Unterstützung seiner SP-Bürgermeister. Fehlt hier der Zusammenhalt, ist es am Ende wohl Schiller, der in Bezug auf die SPÖ Recht behält.