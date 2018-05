„Retten-Bergen-Löschen-Schützen“ lautet ein Leitspruch der Feuerwehr. In Melk scheint dieser Leitgedanke bei einigen ob des aktuellen Streits zwischen Melker und Spielberger Wehr über die Einsatzgebiete in den Hintergrund gerückt zu sein.

Persönliche Befindlichkeiten Einzelner stehen über dem großen Ganzen. Wer den Streit vom Zaun gebrochen und Abmachungen nicht eingehalten hat sowie in fremdes Einsatzgebiet gefahren ist, lässt sich schwer eruieren. Und während die Melker offen über das Problem kommunizieren, gehen die Pielacher in Mauerstellung und suchen lieber den Maulwurf in den eigenen Reihen. Auch wenn beide Wehren beteuern, im Einsatzfall gut zusammenzuarbeiten: Das Band ist endgültig zerschnitten.

Bei der Stadt beobachtet man den Floriani-Streit mit Sorgenfalten: Nach der „Causa Stift“ steht für den Gemeinderat damit nämlich das nächste brisante Thema auf der Tagesordnung. Ein Thema, bei dem vor allem der Gemeinderat nur verlieren kann: Denn egal welche Einsatzgrenzen er schlussendlich festlegt, eine Wehr wird garantiert unzufrieden sein.