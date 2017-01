Der Wirtschaftskammerempfang hat sich nach elf Jahren zu einem gesellschaftlichen Fixpunkt zum Jahresstart etabliert. Bei all dem Glanz in einer Halle der Vetropack merkte man aber auch, welche Sorgen die Wirtschaftstreibenden beschäftigen. Und das ist weniger der mangelnde Absatz, sondern das sind eher Personalsorgen und die überbordende Bürokratie. Während bei Letzterem die Wirtschaftskammer zumindest Lobbying betreiben kann, sind beim Thema Lehrlinge die Lösungen rarer. Zwar hilft es, wenn Millionen-Konzerne wie die Vetropack in ihrem neuen Ausbildungszentrum auch den Fokus auf den Lehrberuf legen, das Problem mit der Lehre fängt aber bereits in der Gesellschaft und da vor allem in den Köpfen vieler Eltern an. Die eigenen Kinder dahin zu drängen, eine universitäre Ausbildung einzuschlagen, mag ja gut gemeint sein. Doch die Zeiten, in denen ein Studienabschluss gleichbedeutend mit einem Job war, sind längst passé. Stattdessen gewinnt das Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ aber immer mehr an Bedeutung. Die Gesellschaft braucht nämlich auch Tischler und Installateure und nicht Tausende BWL-Studenten.