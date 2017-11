Es muss ein Déjà-vu für den Ybbser SP-Stadtchef Alois Schroll sein, wenn er aktuell nach Melk blickt. Der eisige Wind, der ihm im Nationalratswahlkampf umwehte, trifft jetzt seinen Melker VP-Kollegen Thomas Widrich, der für die Landtagswahl um Stimmen rittert.

Einziger Unterschied: Bei Schroll war es die ÖVP, die kein gutes Haar an dem Stadtchef ließ, bei Widrich ist es die eigene Partei, die ihm das Leben schwer macht. Nicht nur, dass das Land so knapp vor den Wahlen die Bedarfszuweisungen strich, auch innerparteilich rumort es in der Bezirks-VP. Scheinbar hätte ein Gutteil der Mitglieder lieber den gut vernetzten Patrick Strobl als Kandidat gesehen. Nach einer Aussprache gab es aber doch den Schulterschluss für Widrich.

Während Schroll die Angriffe aussitzen und auf die Zeit nach der Wahl hoffen konnte, gestaltet es sich bei Widrich schon schwieriger. Denn: Eine Lösung mit dem Stift wird es vor dem Urnengang geben müssen. Wie hart Widrich dabei vorgeht, könnte auch den zukünftigen Gestaltungsspielraum für die Stadt bestimmen.