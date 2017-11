Nach der überraschenden Entlassung von Heinrich Steiner in Wieselburg, vollzog auch Ybbs einen Wechsel auf der Trainerbank. Martin Parb und die Donaustädter gehen getrennte Wege.

Sportlich wirft der Vorstand dem scheidenden Coach nichts vor. Dabei waren die 17 Punkte im Herbst nach den erfolgsverwöhnten Jahren mit Aufstieg in die 2. Landesliga West, dem dritten Platz in der Folgesaison und dem NÖ-Cup-Finale, nicht gerade berauschend. Zu viele Leistungsträger liefen ihrer Form hinterher oder zogen sich Verletzungen zu. Dafür setzte der Trainer junge Akteure ein, die sich unter Parb zu echten Stützen in der 2. Landesliga West entwickelten.

Der Hauptgrund für die Trennung: die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft habe nicht mehr gestimmt. Dass eine Führungsperson, so wie sie ein Trainer sein sollte, nicht immer bei allen Spielern beliebt ist, liegt in der Natur der Sache. Wer eine klare Linie verfolgt und sich nicht wie ein Baum im Wind verbiegt, der hat nicht immer Befürworter auf seiner Seite. Doch stieß manchen Spielern die nicht stattfindende Kommunikation über Entscheidungen sauer auf.

Der Vorstand entschied nach einem Gespräch mit mehreren Spielern und zog überraschend schnell einen Entschluss: die Trennung.