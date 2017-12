Es ist beinahe schon Tradition: Kaum rückt der Saisonstart des Melker Eislaufplatzes näher, tauchen auch Schließungsgerüchte auf. Vor allem seit dem Projekt „Stadt Melk hat Zukunft“, in dem Einsparungspotenziale ausgearbeitet wurden, steht der Platz in der Diskussion. Zwar haben alle Beteiligten ein klares Bekenntnis für den Erhalt abgegeben, allerdings nur so lange, bis größere Reparaturen anstehen.

Und soweit dürfte es nun wohl sein: Investitionen stehen dem maroden Eislaufplatz bevor, weshalb die Sorge von SP-Stadtrat Jürgen Eder über das Aus nur zu verständlich ist. Gleich nach Weihnachten will er daher ein Revitalisierungs-Konzept präsentieren, das vor allem VP-Stadtchef Thomas Widrich vom Fortbestand überzeugen soll.

Die Kostenfrage ist noch offen, aber eine Bezirkshauptstadt muss es sich leisten, einen Eislaufplatz zu erhalten. Und zwar nicht nur wegen der Vereine, sondern auch für die zahlreichen Kinder. Gerade in Vor-Wahlzeiten darf der Wunsch nach mehr Bewegung für die Kleinsten nicht verhallen.