Seit bald einem Jahr läuft in der Melker Altstadt die gebührenpflichtige Kurzparkzone. Während die Maßnahme für die Stadt ein florierendes Geschäft mit Einnahmen von zumindest 350.000 Euro ist, kann sich die Wirtschaft auch nach einem Jahr nicht mit der Verordnung anfreunden.

In einem ersten Schritt versuchen die Unternehmer daher unter dem Motto „Melk lädt ein“ Kunden mit Gratis-Parken in die Altstadt zu locken. Die Idee kommt zwar spät, ist aber durchaus gelungen. Allerdings greift sie zu kurz: Viel wichtiger wäre ein Umdenken bei vielen Betrieben und ihren Angestellten in der Altstadt. Nicht wenige Kunden erzählen, dass gerade in den Geschäften schlechte Stimmung gegen die Parkgebühren gemacht wird. Für die Kunden verstörend, wie sie der NÖN-Redaktion berichten. Hier gilt es anzusetzen: Es wäre klüger, die Vorteile der neuen Parkzone, etwa die Zeitersparnis durch das Entfallen der schier endlosen Parkplatzsuche, zu verkaufen. Alles andere ist ein Schuss ins Knie, macht man damit doch den eigenen Standort schlecht.