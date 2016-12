Mit 55,7 Prozent sprach sich die Mehrheit im Bezirk deutlich für den Rechtspopulisten Norbert Hofer aus. Dass in den eher ländlichen Gebieten des Bezirkes der ehemalige Grüne Van der Bellen keine Alternative ist, ist wenig überraschend. Viel unerwarteter ist hingegen die Tatsache, dass in den Waldviertel-Gemeinden im nördlichen Teil des Bezirkes, in denen die FPÖ weder eine Basis noch zahlreiche Gemeinderäte hat, die FPÖ derart reüssieren kann.

Das Ergebnis nur auf Politikverdrossenheit zu schieben, greift zu kurz. Die Funktionäre sind gefordert, die Ängste und Sorgen der Menschen endlich ernst zu nehmen und diese offen auszudiskutieren. Bei den vermeintlichen Großparteien muss die Wahl als Schuss vor den Bug wahrgenommen werden. Es ist zwar löblich, wenn sich etwa SP-Bezirksvorsitzender Sidl für eine offene Diskussion mit den angeblich frustrierten Hofer-Wählern ausspricht, alleine die Umsetzung muss endlich starten. Denn das Ende der unsäglichen Farce um die Bundespräsidentenwahl sollte auch der Schlusspfiff für die ewigen Polit-Floskeln sein.