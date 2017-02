Die Abrechnung für die Sanierung des Rathauses sorgte in der letzten Ybbser Gemeinderatssitzung für Zündstoff. Dabei verglich nicht nur FP-Mandatar Andreas Reitner die Stadt mit den mafiösen Strukturen Siziliens, sondern WUY-Gemeinderat Paul Hacker überlegt sogar den Gang zur Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Beide Reaktionen sind sicherlich deutlich überzogen, allerdings wirft die Abrechnung schon einige Fragen auf: Wie kann es sein, dass einzelne Gewerke bis zu 400 Prozent überzogen haben, aber in der Endabrechnung trotzdem ein Plus von 7.000 Euro steht? Warum gibt es bei der Fassade Rechnungen ohne Leistung? Und: Warum berücksichtigte man erwartete Komplikationen bei einem 500 Jahre alten Haus nicht in der Planung?

Mit Korruption hat dies allerdings so wenig zu tun wie mit der Mafia. Der Wunsch nach mehr Transparenz ist aber nachvollziehbar. Im Rahmen der nächsten Sitzung hat die SP-Stadtführung die Chance, Einblick zu geben. Die Sanierung hätte sich nämlich einen Abschluss ohne bitteren Beigeschmack verdient.