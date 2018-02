Die Wintermonate sorgen auch im Fußball-Unterhaus für Herausforderungen. Durch Schneefälle und niedrige Temperaturen ist oft an ein Training auf dem natürlichen Grün nicht zu denken. Wenn nicht auf einen Kunstrasen ausgewichen werden kann, suchen einige Klubs, wie auch Leonhofen, das Weite.

Wie bei den Profiklubs werden Destinationen im Süden bevorzugt. Der Unterschied zu den Profiklubs: Bei den Amateurmannschaften müssen sich die Kicker, neben den Urlaub, die Kosten zum Teil selbst bezahlen. Doch das nehmen wie im Fall Leonhofen die Kicker gerne in Kauf. Zu groß sind die Vorteile eines gemeinsamen Trainingslagers. Nicht nur der Trainer kann vermehrt seine taktische Vorstellung in mehreren Trainingseinheiten weitergeben, auch das Teamgefühl wird gestärkt. Mehrere Tage gemeinsam mit seinen Fußballfreunden zu verbringen, schweißt auch im Amateurbereich das Team zusammen. Deshalb sind die Trainingslager eine willkommene Abwechslung zum heimischen Trainingsalltag.

Da in absehbarer Zukunft auch der Meisterschaftsstart nicht weiter nach hinten rücken wird, werden die Trainingslager vor allem in den Wintermonaten zulegen. Die Stärkung des Teamgefüges ist dabei in der Buchung mitinbegriffen.