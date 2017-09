Es ist stets der gleiche Ablauf: Trifft eine Gemeinde den Beschluss Bäume zu fällen, gibt es vereinzelte Schreie aus der Bevölkerung, die für den Erhalt plädieren. Ähnliches passiert gerade in Melk, wo in den nächsten Jahren 22 Kastanienbäume gefällt werden müssen.

Die Entscheidung hat sich die Stadt aber nicht leicht gemacht. Mit einem handfesten Gutachten konnte VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann die Attacken des plötzlich wiederaufgetauchten Forum Melk genüsslich beiseiteschieben. Das Vorgehen des Forums sorgt dabei einmal mehr für Verwunderung: Bereits bevor das Gespräch mit der Stadt gesucht wurde, gingen Forum-Vertreter direkt an die Öffentlichkeit.

Auch bei der letzten Gemeinderatssitzung wollte man als Zuhörer nicht live den Ausführungen zum Thema lauschen. Am Ende scheint es, als ob die Kritik nach hinten losgeht. So ist es dem Forum zu „verdanken“, dass gleich alle 22 kranken Bäume auf einmal, und nicht in Etappen gefällt werden könnten. Damit hätte sich das Forum in seinem letzten Aufflackern dann doch noch ein Denkmal gesetzt.