Der SV Petzenkirchen/Bergland blieb in der Herbstsaison hinter seinen eigenen gesetzten Erwartungen. Da passte die 0:1-Heimniederlage gegen den Tabellennachzügler Opponitz wie die Faust aufs Auge zur verkorksten Herbstsaison. Dabei hatte alles mit dem 4:1-Erfolg in Biberbach so gut begonnen. Der Sieg war gleichzeitig ausschlaggebend für eine zu hohe Erwartungshaltung und folgenden Leistungsschwankungen.

Die Gründe sind vielseitig. Im Sommer kam mit Alois Sonnleitner ein neuer Trainer. Seine Ideen müssen bei den Kickern des 1. Klasse West-Vereins erst noch ankommen. Weiters zeigte der tschechische Legionär Lubos Pecka bei weitem nicht die Leistungen, die im Frühjahr noch den Unterschied ausmachten. Daher ziehen die Verantwortlichen Konsequenzen und geben den Offensivspieler im Winter ab und suchen nach einem Ersatz. Außerdem sind 20 Gegentore für ein selbst ernanntes Spitzenteam eindeutig zu viel, um in der vorderen Region zu bestehen.

Dennoch ist der Spitzenplatz für die Sonnleitner-Elf nicht außer Reichweite. Das hat aber nichts mit den Leistungen des SV Petzenkirchen. Sondern mit der einzigen Konstanten die in dieser Saison in der 1. Klasse vorherrscht: die inkonstante Form der anderen Mannschaften.