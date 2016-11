Eine Überraschung erfolgte unter der Woche in Melk. Trainer Rudolf Lang warf das Handtuch beim 2. Landesligisten. Eine Lösung musste her und die war im eigenen Verein schnell gefunden. Ronald Kraaibeek, selbst sechseinhalb Jahre Trainer der Kampfmannschaft und derzeitiger Nachwuchskoordinator, sprang in die Bresche.

Auf den ersten Blick ein logischer Schritt. Der Holländer stieg mit den Melkern von der 1. Klasse bis in die 2. Landesliga auf und prägte den Verein nachhaltig. Zudem ist der 50-Jährige ein Fachmann im Nachwuchsbereich. Ebendieser soll bei den Bezirkshauptstädtern auch in der Kampfmannschaft vermehrt gefördert werden.

Dennoch gibt es einen kleinen Haken an der Sache: Die Vorzeichen haben sich von damals stark verändert. Wehte beim damaligen Amtsantritt in der 1. Klasse frischer Wind, so ist zumindest bei der Kampfmannschaft der Wind aus den Segeln gewichen. Die Nachwuchsarbeit mit dem Projekt „Challenge 2019“ wird erst in Jahren Früchte tragen.

Der Holländer hat sich beim ersten Engagement in der Bezirkshauptstadt ein eigenes Denkmal gebaut. Die Gefahr, dass dieses nun Risse bekommt und der Holländer in dem halben Jahr als Systemerhalter verbraucht wird, ist riesengroß.