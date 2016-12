Das Transferkarusell dreht sich im Fußballunterhaus nur sehr langsam. Bei den Spitzenklubs im Bezirk bleibt es bei Ybbs und Kilb besinnlich zur Adventzeit. Es gibt auch keinen Grund. Der Tabellenführer setzt auf den Kader aus dem Herbst. Der Meistertitel ist zudem kein Muss. Das macht die Situation am Transfermarkt ebenfalls leichter.

Auch Kilb winkt im Winter ab und möchte weiterhin junge Spieler einbauen und entwickeln. Nur in Melk werden die Verantwortlichen mehr aktiv werden. Neben den schon seit länger feststehenden Abgang von Lukas Janic, der durch einen anderen Legionär ersetzt wird, folgte nun auch Keeper Stefan Reichard. Der Torhüter versucht sein Glück in der 1. Landesliga bei Rohrbach. Das größte Manko bei den Bezirkshauptstädtern ist das beschränkte Budget. Diesen Umstand betrifft aber nicht nur den Melker Verein, sondern auch weitere Klubs in den unteren Regionen. Große Sprünge sind selten möglich, außer ein Sponsor sieht sich veranlasst, doch noch ein finanzielles Paket unter den Christbaum zu legen.

Dennoch bietet dies auch eine Chance. Durch das Fehlen der finanziellen Möglichkeiten muss wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs gesetzt werden.