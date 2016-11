Was für eine Blamage. Gegen den im Abstiegskampf mitbefindlichen ASK Wilhelmsburg 1:5 zu verlieren, lässt nichts Gutes erahnen. Melk ist mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Landesliga West. Nach zwei guten Leistungen gegen Kilb und Titelmitfavorit Eggenburg folgte nun der Schlag mit dem Hammer. Und dieser gerade noch vor der Winterpause.

Einer der Gründe für den Rückfall ist die dünne Kaderdecke. Ausfälle von Nikolaus Weinfurter oder Mahmut Harmanci sind kaum zu kompensieren. Doch aufgrund des kleinen Budgets ist auf diesem Sektor auch so schnell keine Besserung in Sicht. Der Sportliche Leiter Alfred Konrad ist nicht zu beneiden: Auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten und auf der anderen Seite sportlich in der 2. Landesliga zu überleben.

Die jungen Spieler brauchen noch Zeit

Ein Drahtseilakt. Der Einbau von jungen Spielern ist löblich, doch nur weil Kicker in der 2. Landesliga in der Startelf stehen, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Qualität dafür auch vorhanden ist. Diese brauchen noch Zeit, die im Abstiegskampf nicht gewährt wird.

Spätestens jetzt sollte jedem in Melk bewusst geworden sein, dass die Zeiten, als Milch und Honig flossen, vorbei sind. Nun heißt es die Ärmel hochkrempeln und an einem Strang ziehen. Nur so kommen die Melker aus dem unteren Sumpf heraus.