Die Rückrunde in der 2. Bundesliga Nord ist schon voll im Gange. Bei den drei Volleyballvereinen aus dem Bezirk sieht die erste Bilanz sehr unterschiedlich aus.

Ybbs gelang es, sich in der vorderen Region der Tabelle festzusetzen. Das nun gesteckte Ziel, ein Rang unter den besten vier Teams, ist in Reichweite. Eine Hiobsbotschaft ereilte Trainer Jaroslav Bician mit dem Ausfall von Angreiferin Alexandra Pany. Diese befand sich zuletzt in Topform, zog sich aber beim Skifahren einen Kreuzbandriss zu. Dennoch sollte der Kader für das gesteckte Ziel gut genug sein. Anders die Lage bei Mank und Melk. Beide Teams befinden sich im Abstiegskampf. Mank feierte mit dem 3:2-Erfolg in Seekirchen einen wichtigen Sieg und zog damit einmal den Kopf aus der Schlinge. Dennoch wird der Verbleib für die im Umbruch befindlichen Mankerinnen in der 2. Bundesliga Nord ein schwieriges Unterfangen. Bei Melk stehen in der Rückrunde die schweren Auswärtsspiele an. Dennoch besitzt Coach Werner Simoner ein Ass im Ärmel: Mit Susann Nitzsche, Alina Styra und Kerstin Riegler agieren drei 1. Bundesliga erfahrene Spielerinnen in den Melker Reihen. Dennoch ist ein Fall im nächsten Jahr fast auszuschließen: Wieder drei Volleyballteams aus dem Bezirk Melk in der 2. Bundesliga bestaunen zu dürfen.