In Pöchlarn gibt es zwei Transfers zu vermelden. Mit dem altbekannten Bronislav Otruba und seinem tschechischen Landsmann Roman Cihal glauben die Vereinsverantwortlichen, die richtigen Akteure an Land gezogen zu haben. Zwar wollte der Verein österreichische Spieler ins Boot holen, dass es nun doch wieder Legionäre geworden sind, sehen die Verantwortlichen aber nicht als Nachteil. Zumal einerseits nun alle vier Legionäre der Pöchlarner aus Tschechien kommen und auch privat befreundet sind. Der Verein erhofft sich so eine bessere Kommunikation in der Mannschaft. Darüberhinaus sollen die vier Tschechen in ihrer Heimat gemeinsam trainieren.

Wie positiv das ganze auch klingen mag, es ist dennoch zu hinterfragen, ob in der 1. Klasse West, der drittniedrigsten Liga Österreichs, vier Legionäre in einem Team notwendig sind. Aus dem Bezirk hat Pöchlarn die meisten Legionäre der Liga. Training in der Heimat schön und gut, die Integration in eine Mannschaft dauert dennoch um einiges länger, als es mit einem österreichischen Akteur, der bei den heimischen Trainings anwesend ist, der Fall wäre. Darüberhinaus steht ein auswärtiger Spieler immer eigenen jungen Akteuren im Weg und das im Falle gleich vierer Legionäre in äußerst kostspieliger Manier.