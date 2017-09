Das Wetter war bei der 20. Auflage des Wachau-Marathons nicht auf der Seite der Athleten. Kalte Temperaturen und andauernder Regen erschwerten die Bedingungen beim Ausdauerevent in der Wachau. Mit dabei auch Christian Steinhammer. Der 28-Jährige nutzte den Halbmarathon zur Formüberprüfung, bevor er in Frankfurt seinen ersten Marathon in der Laufkarriere bestreiten wird. Und die Zielsetzung ist nicht gerade bescheiden.

Der ehemalige EM-Teilnehmer möchte eine Zeit von unter 2:16:00 Stunden, um sich direkt für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Dafür ordnet der Ausdauersportler alles unter. Er zog sogar von zu Hause nach Wien, um dort mit Trainingspartner Valentin Pfeil und Trainerlegende Hubert Millonig in der Südstadt trainieren zu können. Zudem spezialisierte er sich von seiner Paradedisziplin 3.000 Meter Hürden auf den Marathon.

Für Steinhammer selbst die Königsdisziplin im Laufsport. Nun, die Marschroute stimmt. Nicht wichtig war Steinhammer die Platzierung oder, dass er als bester Österreicher abschnitt. Sondern die Zeit. Mit knapp über 1:05:00 Stunden hat er seine Erwartungen erfüllt. Für Frankfurt ein gutes Omen. Das sollte dem 28-Jährigen noch mehr Selbstvertrauen geben, um in Deutschland direkt auf den EM-Zug aufzuspringen.