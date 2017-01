Der Jubel bei Hotvolleys-Ybbs-Obmann August Riess ist groß. Mit dem 3:1-Sieg bei Union West Wien ist es rechnerisch fix: Die Donaustädterinnen spielen im Aufstiegs-Play-off. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Dass der Jubel beim Funktionär so groß ist, liegt vor allem an einem vorangegangenen arbeitsreichen Sommer.

Zuerst musste ein neuer Trainer gefunden werden. Srdan Vacaric übernahm die zweite Mannschaft. Lange Zeit zogen sich die Verhandlungen mit Jaroslav Bician. Der Fachmann sagte schlussendlich zu. Auch das Kürzertreten von Aufspielerin Nina Schiefer bereitete Riess Kopfzerbrechen. Zudem verletzte sich Topspielerin Alexandra Pany während der Meisterschaft. Die mannschaftlich geschlossene Leistung reichte aber für das Play-off. Ein Ziel ist damit fixiert: Nächstes Jahr sind die Ybbserinnen zumindest in der 2. Bundesliga vertreten. Auch der Aufstieg in die höchste Spielklasse ist theoretisch möglich.

Die Bremse spielt dabei nicht der sportliche Anreiz, sondern die finanzielle Herausforderung. Bereits in der 2. Bundesliga streckten sich die Verantwortlichen bei den Hotvolleys an die Decke. Daher ist ein Aufstieg in die 1. Bundesliga aus finanziellen Gründen im Moment einfach undenkbar.