Endlich wieder drei Punkte. Kurze Erleichterung macht sich beim abstiegsbedrohten SV Gottsdorf breit. Mit dem 4:1 gegen Grein gab Gottsdorf die Rote Laterne einmal kurzfristig an die direkten Kontrahenten ab. Bisher verlief es für die Gottsdorfer im Frühjahr nicht nach Wunsch.

Vor allem die Last-Minute-Niederlage in Hofstetten schmerzte die Truppe von Trainer Markus Baumgartner. Bis zur 92. Minute lagen die Gottsdorfer mit 2:1 in Front, ehe Hofstetten die Partie sogar noch umdrehte. Eine Woche später die spielerische Bankrotterklärung gegen Neuhofen. Doch die Mannschaft richtete sich jetzt gegen Grein wieder auf. Dabei mussten die Heimischen weiterhin auf ihren Organisator im Mittelfeld Franz Wurzer verzichten. Der Leithammel laboriert an einer Knieverletzung. Zudem wurde auch Daniel Schimatschek für die Partie gegen Grein nicht fit.

Der Umschwung gelang einmal. Grund: Michal Pacholik kommt schön langsam wieder in Form. Schon in der Aufstiegssaison war der Tscheche das Um und Auf im Spiel der Gottsdorfer. Zuletzt hinkte der Mittelfeldspieler seinen Leistungen hinterher. Gegen Grein ist die Form zur rechten Zeit wieder gekommen. Das Ergebnis: drei Tore beim 4:1-Heimerfolg.