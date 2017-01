Das Transferfenster schließt am 31. Jänner um Mitternacht. Große Veränderungen blieben bei den meisten Bezirksklubs aus. Beim SC Melk kam jedoch gehörig Bewegung ins Transferkarussell. Auch verständlich: Das Abstiegsgespenst ist präsent.

Die Maßnahmen für das Frühjahr sind logisch nachvollziehbar. Trainer Ronald Kraaibeek folgte auf den selbst zurückgetretenen Rudolf Lang und brachte in seiner zweiten Ära zunächst wieder Ruhe und Zuversicht in den SC. Bei den Transfers holten die Bezirkshauptstädter für jeden Mannschaftsteil einen Neuzugang. Vor allem in der Defensive legten die Melker Löwen nochmals nach. Natürlich sind Neuzugänge noch lange keine Garantie für den Klassenerhalt, doch ein wahlloses Einkaufen ist den Verantwortlichen beim SC Melk nicht vorzuwerfen.

Seit dem Wiederaufstieg in die 2. Landesliga West erlebten die Melker nur einmal eine noch schwierigere Situation. Direkt nach dem Meistertitel in der Gebietsliga West unter Trainer Ronald Kraaibeek ergatterte der Aufsteiger lediglich vier Punkte in der Hinrunde. Mit gezielten Transfers in der Winterpause gelang zunächst der Klassenerhalt und eine Saison darauf der Vizemeistertitel. Ein Szenario, das die Melker nur zu gerne wiederholen möchten.