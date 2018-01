135 Teilnehmer sprechen für sich. Beim Tennis-Nachwuchs-Circuit des UTC Mauer freuten sich die Verantwortlichen über einen neuen Teilnehmerrekord. Warum stieg die Anzahl an Nachwuchssportlern beim Turnier von Jahr zu Jahr an?

Bereits 2017 vermeldeten die Verantwortlichen mit über 100 Tenniscracks einen neuen Rekord, standen aber auch vor logistischen Herausforderungen. Spieltermine bis spät in die Nacht standen am Programm. Doch mit einem Andrang in dieser Form war auch im letzten Jahr nicht zu rechnen.

Doch die Organisatoren haben aus dem Vorjahr gelernt. Neben der Halle in Melk wich das Turnier auch nach Kirnberg aus. Zudem folgten die Finalspiele erst am Montag. Die perfekte Organisation sowie die zentrale Lage in Melk sorgten dafür, dass Spieler aus über neun Nationen am Start waren. Zudem hat Tennis Niederösterreich mit Dominic Thiem ein Zugpferd. Die Nachwuchsspieler haben somit wieder ein Vorbild.

Mit jenen Vorzeigesportler wie Dominic Thiem oder Gerald Melzer ist der Tennissport wieder aus dem Dornröschenschlag geweckt worden. Dies zeigt auch das Nachwuchsturnier des UTC Mauer mit dem Teilnehmerrekord eindrucksvoll.