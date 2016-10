Acht Teams innerhalb von vier Punkten. So gestaltet sich die Situation in der 1. Klasse West. Mittendrin auch die Bezirksvertreter Petzenkirchen und Aufsteiger Pöchlarn. Beide spielen mit im Konzert um den Meistertitel. Nach den ersten neun Runden liegt St. Georgen/Ybbsfeld an der Spitze.

Bei Petzenkirchen gibt es eine Konstante: die Auswärtsschwäche. Einzig beim Auftakt gegen Biberbach gelang ein voller Erfolg. Die anderen Auftritte in der Fremde fielen in die Kategorie fußballerische Magerkost. Dafür glänzt die Sonnleitner-Elf auf eigener Anlage.

Bei Aufsteiger Pöchlarn herrschte nach dem Titel die Euphorie. Gegen Ybbsitz folgte nun laut Trainer Wolfgang Talir eine „sportliche Bankrotterklärung“. So dramatisch ist die Situation bei den Nibelungenstädtern mit Sicherheit nicht, aber der Meister der 2. Klasse Alpenvorland wird sich dennoch in der 1. Klasse über lange Sicht noch zurechtfinden müssen.

Beide Teams gaben den Meistertitel nicht als Saisonziel aus. Dennoch ist durch die Ausgeglichenheit der Liga, der Titel in dieser Saison in Reichweite, da sich auch die Konkurrenz die Punkte gegenseitig wegnimmt. Das Rezept für das Aufsteigen auf den Meisterzug ist bei beiden Tams einfach: Das Formwellental hinter sich lassen.