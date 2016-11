Neben dem Kulturfestival „Wachau in Echtzeit“ dienen auch die Adventmärkte in der Donauregion als Brückenpfeiler zur Saisonverlängerung in der Region. Aktuell gibt es in der Wachau zahlreiche Adventmärkte, die von den Besuchern sehr gut angenommen werden. In den kommenden Jahren sollen diese Angebote touristisch weiterentwickelt werden.

"Konkrete Ideen werden erst erarbeitet"

NÖN-Informationen zufolge könnte dabei unter der Dachmarke „Wachauer Advent“ in Melk, Krems und Spitz die Adventzeit touristisch genutzt werden. Gerade in Melk bemüht man sich derzeit, die Saison über den Oktober hinaus zu verlängern und, vor allem den Schiffstouristen, ein lukratives Angebot zu bieten. Diesbezüglich bedeckt hält sich der Chef der Donau Niederösterreich Tourismus Gmbh: „Konkrete Ideen werden erst erarbeitet und wir werden diese, sobald sie feststehen, kommunizieren.“

"Wollen Wintertourismus Leben einhauchen"

Angetan von einem möglichen gemeinsamen Projekt in der Donau-Region zeigt sich auf NÖN-Anfrage der Melker Adventmarkt-Organisator Gerhard Schuberth: „Wir wollen dem Wintertourismus in unserer Stadt Leben einhauchen. Daher ist auch unser Plan mit dem Adventmarkt in den nächsten Jahren in Richtung Donau zu wandern und dadurch für eine Ausbreitung zu sorgen.“ Langfristiges Ziel von Schuberth ist es, dass der Adventmarkt sich von der Tourismusstelle bis zum Domverlag erstreckt.