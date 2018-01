Schon seit Jahren ist das Krummnußbaumer Betriebsgebiet ein zentrales Thema in der Gemeinde, mittlerweile nimmt es Formen an: Viele Firmenansiedelungen sind bereits fixiert.

Wie zum Beispiel der Dämmstoff-Produzent MinCell: Die letzten Arbeiten an den Maschinen laufen auf Hochtouren, ebenso wie die Außenarbeiten.

Bis die Firma in der Rathausstraße eröffnen kann, wird es nicht mehr lange dauern, wie Inhaber Klaus Dvorak im NÖN-Gespräch erzählt: „Jetzt hängt es noch von einigen Zulieferanten ab, aber wir sind zuversichtlich, dass wir im März starten können.“

Auch die Firma Kuttner wird von Erlauf in den Nussort wechseln (die NÖN berichtete.) Spatenstich für den Familienbetrieb, der seine Kunden mit frischem Obst, Gemüse und Produkten daraus versorgt, ist für März angesetzt.

Ab 2019 soll der neue Firmenstandort dann laufen, auch ein Ab-Hof-Verkauf und ein Shop für regionale Schmankerln sind geplant.

Tierärztin kommt nach Krummnußbaum

Ebenfalls neu im Betriebsgebiet bauen wird eine Tierärztin: Andrea Mergl, die sich bislang um Hunde, Katzen, Nager und Frettchen in Pöchlarn kümmerte, eröffnet eine neue Praxis im Betriebsgebiet. Warum sie nach über fünf Jahren die Nibelungenstadt verlässt und in die kleinere Gemeinde zieht, argumentiert die Veterinärmedizinerin gegenüber der NÖN so: „Da der Platz in der Praxis zu klein geworden ist, werde ich ein größeres Gebäude errichten. In Pöchlarn stand kein geeignetes Grundstück zur Verfügung.“

Derzeit befindet sich ihre Ordination für tierische Patienten im ersten Stock – ein Umstand, der für viele Kunden mit schweren Käfigen ein Problem ist. Außerdem ist für Mergl die Parkplatzsituation in der Pöchlarner Innenstadt ein Manko.

„Die neue Praxis wird wesentliche Erleichterung bringen, da sie ebenerdig sein wird und einen barrierefreien Zugang ohne Stiegen ermöglicht.“ Die Übersiedelung ist für Ende dieses Jahres geplant.

Baubeginn für Garagenvermietung

Über einen weiteren Zuwachs können sich die Krummnußbaumer ebenfalls freuen: Mitte Jänner startet der Baubeginn der Garagenvermietung von Thomas und Tobias Kronsteiner. In dem eingezäunten und videoüberwachten Areal in der Gewerbestraße können Interessierte ab dem Frühjahr ihre persönliche Mietgarage nutzen. Auch ein Imbissstand ist geplant.

Dass sich so viele unterschiedliche Branchen im Betriebsgebiet ansiedeln, freut natürlich VP-Bürgermeister Bernhard Kerndler: „Das macht unsere Ortschaft noch attraktiver.“