Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Lehen in der Nacht auf Freitag geweckt. Kurz nach Mitternacht kippte in einer Linkskurve auf der B216 bei Weitenegg der Anhänger eines Kühlzuges um. Inhalt: 120 Rinderhälften mit einem Gesamtgewicht von über elf Tonnen. Der Lkw war gerade am Weg nach Martinsberg zur Firma „Geru“.

Feuerwehr Lehen

Schritt eins war es, ein Ersatzauto zu bekommen. Dann waren die 22 Mann der Feuerwehr für eineinhalb Stunden mit dem Umladen der Rinderhälften beschäftigt. Mäntel und Handschuhe brachte der Fleischer mit. „Damit nichts passieren kann. Wir haben vorsichtig und genau gearbeitet. Die Qualität vom Fleisch sollte nicht vermindert werden“, berichtet Einsatzleiter und Kommandant Gerhard Schweiger.

Ein Vorteil für den siebenstündigen Einsatz war das Klima. „Es war eine kühle Nacht. Bei 30 Grad untertags wäre die Kühlung zum Problem geworden“, so Schweiger. Für die Lehener Wehr war es der erste Einsatz dieser Art. Umso stolzer ist der Kommandant auf die Leistung seiner Kameraden: „Alles hat super funktioniert.“

Zum Aufrichten des Anhängers wurde die Feuerwehr Pöchlarn mit dem Kranwagen nachalarmiert. Die B216 musste teilweise gesperrt werden.