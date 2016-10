Bäume verhinderten Lkw-Sturz in die Donau .

Bäume haben Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in St. Nikola (Bezirk Perg) den Absturz eines Lkw in die Donau verhindert. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag bekannt.