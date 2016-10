Die Täter brachen in zwei Baustellencontainer ein und stahlen einen Radio sowie die Fernbedienung für einen elektrisch betriebenen Turmdrehkran. Einer der Baustellencontainer wurde in der Folge an dem Kran befestigt, angehoben und zur Seite geschliffen. Der Container wurde dann in der angrenzenden Wiese auf der Stirnseite stehen gelassen und war zerstört.

Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Mank, Telefonnummer 059133-3135, erbeten