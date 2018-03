Für einen Aufschrei bei der Manker SPÖ sorgte der Termin der Bundesheerangelobung: „Eine Angelobung von Rekruten der Militärakademie am 20. April, zum Geburtstag von Adolf Hitler, ist unpassend und sollte abgesagt werden“, ist SP-Gemeinderat und Parteivorsitzender Anton Hikade empört. „Die Angelobung an diesem Tag würde ausgerechnet im Gedenkjahr der Republik die Stadt Mank in ein schiefes Licht rücken.“

„Natürlich wäre auch mir ein anderes Datum lieber gewesen, aber terminlich ging es nicht anders.“Martin Leonhardsberger, VP-Bürgermeister

Weder VP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger noch das Bundesheer können dieser Meinung etwas abgewinnen. „Natürlich wäre auch mir ein anderes Datum lieber gewesen“, betont Leonhardsberger.

„Wir sind ja keine ewig Gestrigen“

SP-Stadtrat Anton Hikade | Archiv

„Aber terminlich ging es nicht anders. Außerdem ist die Angelobung ein klares Bekenntnis zur Zweiten Republik. Wir sind ja keine ewig Gestrigen“, so der Stadtchef.

Seitens des Bundesheeres meldet sich Pressesprecher Thomas Stöckl zu Wort: „Die Angelobung hat am Ende der dritten oder vierten Ausbildungswoche zu erfolgen, danach werden die Rekruten versetzt.“ Da diese meist an einem Freitag durchgeführt wird, blieben für den Einrückungstermin im April nur der 20. und 27. des Monats übrig.

„In diesem Fall wurde der Freitag der dritten Woche ausgewählt, da bereits am 27. April Rekruten dieses Einrückungstermins zu versetzen sind“, begründet Stöckl.