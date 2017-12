Khalid Ehmidi lebt seit 15 Jahren in Österreich. Der 44-jährige Marokkaner betreibt seit drei Jahren ein Bistro in der Marktgemeinde Marbach an der Donau. Bis er schließlich im Bezirk Melk seine Wurzeln schlug, gab es aber noch viele Zwischenstopps in Europa: Aufgewachsen ist Ehmidi in einem kleinen Ort namens Khemisset, etwa 180 Kilometer entfernt von Casablanca.

Nach der Matura entschied er sich für die Gastronomie. Im Zuge seiner Ausbildung kam er auch zum ersten Mal in Berührung mit der deutschen Sprache: „In der Hotelschule hatte ich vier bis fünf Stunden Deutschunterricht in der Woche. Es war nicht leicht, aber wenn man will, schafft man alles.“ Mittlerweile spricht der Marokkaner fünf Sprachen: Arabisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch.

„Österreich ist meine Ehefrau, Marokko meine Mutter. Für mich gehören beide Länder zur Familie, ich fühle mich hier zu Hause."

Khalid Ehmidi

Er sammelte Berufserfahrung in Spanien, Frankreich und auf Kreuzfahrtschiffen, ehe es ihn 2003 in die Alpenrepublik verschlug. „In Zell am See wurde in einem Betrieb Personal gesucht, so bin ich nach Österreich gekommen. Dann lebte ich jahrelang in Salzburg, aber die Großstadt ist nichts für mich. Ich wollte zurück aufs Land“, informiert der Gastronom.

So landete Ehmidi im Bezirk Melk. Zuerst im Yspertal, dann in Melk und schlussendlich in Marbach. Dort hat er ein neues Zuhause gefunden und ist sein eigener Chef. „Es ist schön an der Donau und die Leute sind auch toll. Anfangs sorgte das natürlich schon für Aufregung: ein Marokkaner in Marbach. Aber es hat nicht lang gedauert und die Leute wurden neugierig, lernten mich kennen.“

Seitdem ist das das Motto im Bistro „Mogador“: Ein gemütliches Zusammensein, egal woher man kommt. Das war übrigens

auch der Hintergedanke zur Namensgebung des Lokals, wie der Marokkaner erklärt: „Mogador ist eine Stadt in Marokko, in der alle Völker, alle Religionen und alle Hautfarben friedlich zusammenleben. Ich dachte mir, das wäre doch ein schöner Name für mein Bistro.“ Ob Ehmidi in Österreich bleiben wird? „Österreich ist meine Ehefrau, Marokko meine Mutter. Für mich gehören beide Länder zur Familie, ich fühle mich hier zu Hause.“