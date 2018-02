Seit gut einer Woche ist Fabian Schweiger im Dienst – und zwar ehrenamtlich als Jugendreferent für die junge Generation in Marbach. „Wir wollen verstärkt Jugendarbeit in der Gemeinde betreiben“, begründet SP-Bürgermeister Anton Gruber diesen Schritt. Er selbst kennt die Aufgaben eines Jugendreferenten nur zu gut, immerhin war auch er in seiner Jugend das Sprachrohr der jungen Marbacher. „Das war quasi mein Einstieg in die Gemeindepolitik“, lacht er.

Programm für die Zukunft in Arbeit

Gemeinsam entwickeln die beiden gerade ein Programm für die Zukunft. „Es geht jetzt einmal darum, wie man junge Leute erreichen kann“, berichtet Gruber. Mit diesem Thema, vor allem der Jugendarbeit, beschäftigt sich Fabian Schweiger schon länger. Bei der Sozialistischen Jugend (SJ) ist er seit eineinhalb Jahren Regionalbetreuer für das Mittlere Mostviertel. Für die Marktgemeinde will er aber auf jeden Fall überparteilich arbeiten. Das Thema fehlt ihm auch im Schulalltag: „Politische Bildung kommt da viel zu kurz.“

Sein erstes Ziel für Marbach hat er schon fixiert: einen Jugendtreff. „Nichts geht ohne Raum. Derzeit gibt es kein Lokal für die Jugendlichen, wo man sich ohne Konsumzwang treffen kann“, schildert er.

Auch verschiedene Aktivitäten und Events wie das Badfest will der 17-Jährige wieder aufleben lassen. „Ich möchte mich erst einmal mit den Jugendlichen treffen und dann schauen wir, wo das Interesse liegt.“ Eine politische Zukunft strebt Schweiger, dem noch heuer die Matura am BRG Wieselburg bevorsteht, allerdings nicht an. „Jugendarbeit an sich macht mir wirklich Spaß. Aber die Erwachsenenpolitik ist da schon etwas anderes“, lacht er.