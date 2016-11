Vier Jugendliche hatten im August wiederholt einen Traktor aus der Scheune eines 75-jährigen Marbachers gestohlen. Bei einer turbulenten Fahrt quer durch die Region beschädigten sie Felder und Verkehrsleiteinrichtungen. Anschließend versenkten sie das Gefährt bei Ybbs in der Donau. In der Vorwoche standen die jungen Diebe vor Gericht.

Tagelang waren die Jugendlichen mit dem Traktor unterwegs. „Zuerst haben wir ihn nur gestartet, am Tag darauf sind wir damit gefahren, konnten ihn aber nicht abstellen. Der Traktor ist alleine mit laufendem Motor in einem Holzhaufen gelandet. Wir sind weg. Am nächsten Tag hab’ ich ihn wieder in die Scheune gefahren“, erzählt der 18-jährige Täter.

"Konnte nicht mehr lenken"

Die nächste Ausfahrt seines 15-jährigen Kollegen endete bei Ybbs in der Donau. „Absichtlich habe ich das nicht gemacht, ich konnte nicht mehr lenken und bin abgesprungen“, sagt er. Die Bergungskosten dafür belaufen sich auf rund 4.700 Euro. „Diese Kosten sind vom Versicherungsschutz ausgenommen, der Eigentümer des Traktors wird sie bezahlen müssen“, erklärt ein Rechtsanwalt im Prozess.

Der 18-Jährige kommt mit Diversion davon, 80 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er erbringen. Der 15-Jährige muss auf ein Urteil noch warten. Wegen einer Entwicklungsverzögerung soll ein Kinderpsychiater beurteilen, ob der Bursche zum Tatzeitpunkt schuldfähig war.

„Jetzt müsste ein 75-jähriger Pensionist für den Schaden, den sie verursacht haben, bezahlen.“

Roland Loidhold, Sohn des Traktorbesitzers

Der Gesamtschaden der leichtsinnigen Aktion beläuft sich mit dem Schaden am Traktor sowie den Anwaltskosten auf etwa 12.500 Euro, die allein der Traktorhalter Alois Loidhold aus Marbach zu bezahlen hat. Und das stößt ihm und seiner Familie besonders sauer auf. „Die Jugendlichen haben den Schlüssel aus dem Container gestohlen. Jetzt müsste ein 75-jähriger Pensionist für den Schaden, den sie verursacht haben, bezahlen. Wie kommen wir dazu, dass wir den Schaden zahlen müssen?“, ärgert sich der Sohn des Besitzers, Roland Loidhold.

Die Rechnung für die Fahrzeugbergung schickten die beteiligten Feuerwehren direkt an den Traktorbesitzer. „Vermutlich weil sie wussten, dass bei den Jugendlichen nichts zu holen ist“, mutmaßt Loidhold.

Die Rechtsschutzversicherung setzt in diesem Fall aus, weil landwirtschaftliche Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgenommen sind. Die Familie setzt ihre Hoffnung nun auf die Haftpflicht: „Wir wollen schauen, ob da etwas möglich ist. Aber derzeit schaut es danach aus, dass wir auf dem Schaden sitzen bleiben.“

Bis zu 30 Jahre können sie das Geld einfordern. Und das werden sie auch. „Sollte die Versicherung nicht g’rade stehen, dann gehen wir zum Bürgeranwalt“, sagt Roland Loidhold entschieden.