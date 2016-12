Maria Taferl

Mit der Nostalgiearena haben sich die Inhaber vom Nostalgieheurigen in Wimm, Markus Ohersthaller und Joachim Vorstandlechner, einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Nach 14 Veranstaltungen im ersten Jahr ziehen sie nun am Jahresende eine positive Bilanz und präsentieren zugleich den Spielplan für 2017.

"Das Programm ist sehr gut angenommen worden"

„Natürlich sind uns auch kleine Fehler passiert, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Das Programm ist sehr gut angenommen worden“, freut sich Markus Ohersthaller. Etwa 3.500 Besucher kamen zu den 14 Veranstaltungen.

Zu den Highlights 2016 zählt vor allem das „4 Voices of Musical“-Open-Air im Sommer. „Geplant wäre es, alle zwei Jahre ein Open-Air zu veranstalten. Abwechselnd dazu findet alle zwei Jahre eine Silvesterveranstaltung statt“, so Ohersthaller. Ein Höhepunkt war auch der erste gemeinsame Bühnenauftritt von Lukas Perman und Ramesh Nair: Sie feierten im Mai mit ihrem Programm „A Night of Swing“ Premiere. Mittlerweile sind sie damit auf Österreich-Tournee. Mit dem Spielplan 2017 präsentieren die Besitzer der Nostalgiearena wieder ein breit gefächertes Programm.

Tini Kainrath feiert 30-jähriges Jubiläum

Vorerst wurde nur der erste Teil des neuen Spielplans vorgestellt. Geplant sind etwa zehn bis zwölf Veranstaltungen. Ende September geht der letzte Auftritt im 2017er-Jahr über die Bühne. „Es ist zweifelsohne so, dass die Künstler, die schon einmal da waren, wieder kommen wollen“, berichtet Markus Ohersthaller stolz. So geben Tini Kainrath und Karl Hodina mit einem „Heurigen-Abend“ am 4. März den Saisonauftakt. Zwei Monate später, am 5. Mai, kommt die beliebte Soul-Diva anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums ein weiteres Mal in die Nostalgiearena. „Sie schreibt gerade an den Liedern für ihre neue CD, mit der sie bei uns NÖ-Premiere feiert“, weiß Ohersthaller. Dabei erwartet die Besucher ein Mix aus neuer CD und Altbewährtem.

Noch nicht im offiziellen Spielplan verankert ist Ramesh Nair, der im September sein Solo-Musik-Kabarett präsentieren wird. Auch Entertainer Peter Rapp möchte wiederkommen: Voraussichtlich steht er im Sommer gemeinsam mit „Monti Beton“ auf der Bühne.