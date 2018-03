Die Schatzkammer der Basilika ist um einen besonderen Schatz reicher. Und zwar einen, der den Wallfahrtsort direkt mit dem Vatikan verbinden soll – ein Scheitelkäppchen von Papst Benedikt XVI.

„Ich konnte es kaum glauben, als das Paket gekommen ist. Aber wir haben wirklich eine riesige Freude damit“, strahlt Pfarrkirchenrats-Obmann Christian Schüller. Kurz vor Weihnachten schrieb er einen Brief an Erzbischof Georg Gänswein, der Präfekt des Päpstlichen Hauses ist, und bat ihn um eine Votivgabe für die Schatzkammer. „Zum 350-Jahr-Jubiläum 2010 schickte uns Papst Benedikt Grußworte. Deswegen war unser Interesse an einem persönlichen Erinnerungsstück sehr groß.“

Dann traf das Paket am Taferlberg ein. Beigelegt war auch ein Zertifikat, das bestätigt, dass Papst Benedikt das Käppchen wirklich getragen hat. „Das ist wirklich eine hohe Auszeichnung für Maria Taferl“, ist Schüller stolz.

Sonderausstellung ab 1. April

Zu bewundern ist das Scheitelkäppchen – auf Latein „Pileolus“ – ab 1. April in der Schatzkammer. Dort sind noch viele weitere Schätze verborgen. „Hinter jedem Stück steht eine Geschichte. Von jedem Gegenstand gibt es Aufzeichnungen, wann er abgegeben wurde und warum“, erzählt der Pfarrkirchenrats-Obmann. Ein Beispiel: Ein kleiner Bub ließ seinen Teddybären dort – als Dank, weil seine Mutter eine schwere Krankheit überstanden hatte.

Ebenfalls ab 1. April findet im Oratorium die Sonderausstellung „Bilderreise in die Vergangenheit – Alte Ansichten von Maria Taferl“ statt.