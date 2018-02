„Das ist eine Frechheit. So kann man nicht mit Kunden umgehen“, ärgert sich ein Pöchlarner über das Personal der McDonald’s-Filiale in Ybbs. Während er nach dem Disco-Besuch samstagnachts im McDrive auf seine Bestellung wartete, nickte er in seinem Auto ein. Prompt wurde ihm von der Schichtleiterin der Autoschlüssel entwendet und die Polizei gerufen. Unterstützung bekam sie von einem Security.

„Die Art, wie mit mir umgegangen wurde, ist ein Wahnsinn. Ich habe meinen Autoschlüssel verlangt, immerhin ist das mein Eigentum. Dann hat mir der Security den Pfefferspray vor das Gesicht gehalten.“ Abgedrückt hat er nicht. „Ich war nicht aggressiv, ich wollte nur meinen Schlüssel“, berichtet er. Hinter der Aktion witterte er Schadenfreude der Angestellten: „Ich trug einen Anzug und fahre einen Mercedes.“

Unternehmen steht hinter Mitarbeiterin

Laut dem Mann wurde von der Polizei ein Alkomat-Test gemacht, der 1,02 Promille ergab. „Ich hatte Medikamente genommen und ein paar Bier getrunken. Das war halt wirklich zu viel“, ist er einsichtig. Ihn stört nur die Umgangsweise. Am nächsten Tag wollte er mit den Verantwortlichen sprechen – ohne Erfolg. „Das ärgert mich am meisten. Der Lokalbesitzer hat sich nicht gemeldet.“

Gegenüber der NÖN betont McDonald’s-Sprecher Wilhelm Baldia: „Für die Schichtleiterin wirkte der Gast alkoholisiert. Indem sie ihm den Schlüssel abgenommen und die Polizei verständigt hat, hat sie für uns richtig reagiert.“ Derselben Meinung ist auch ein Polizist, der vor Ort war: „Ich finde, dass sich die Angestellten völlig korrekt verhalten haben.“ Als die Polizei beim McDrive eintraf, waren die Gemüter beruhigt. „Das Wort Pfefferspray ist vor Ort auch nicht gefallen.“