Für viel Zündstoff sorgte die letztwöchige NÖN-Geschichte über die Streichung der Bedarfszuweisung des Landes NÖ in der Höhe von 200.000 Euro, aufgrund des Abgabenstreits mit dem Stift Melk in der Höhe von 1,7 Millionen Euro.

Wie NÖN-Recherchen ergaben, erfolgte bereits am Mittwoch ein kurzfristig einberufener Termin bei der Landesregierung zwischen Vertretern der Stadtgemeinde Melk, dem Stift Melk und dem Büro von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko. Dabei dürfte sich das Land bemüht haben, endlich eine Lösung zwischen den Konfliktparteien herzustellen. Gegenüber der NÖN bestätigt Eberhard Blumenthal, Pressesprecher von Schleritzko, Gespräche: „Das Land hat damit aber nichts zu tun und wird in diese Sache nur hineingezogen. Wir halten uns an die Richtlinien.“

„Das Land will sich an uns abputzen und lässt die Stadt im Stich. In Wahrheit wirft man dem Stadtchef das Hackl ins Kreuz.“Jürgen Eder, SP-Stadtrat

Dem Vernehmen nach, soll es zu einer Einigung der Streitparteien gekommen sein, die Melks VP-Stadtchef Thomas Widrich so nicht bestätigen möchte: „Es gibt keine Einigung, ich bin aber überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Er zeigt sich dem Land gegenüber für die Vermittlung dankbar. „Man ist um eine Gesprächsatmosphäre bemüht“, erklärt Widrich.

In der Zwischenzeit sickerten auch mögliche Verhandlungsergebnisse durch. So möchte das Stift erst ab 2019 zahlen, da zuvor die Eintrittspreise angehoben werden müssen. „Ich werde Verhandlungsdetails nicht kommentieren“, so Widrich. Dazu geäußert hat sich aber FP-Gemeinderat Thomas Gruber: „Diesem Vorschlag wird die FPÖ sicherlich nicht zustimmen und der Bürgermeister ist an den Gemeinderat gebunden.“

Gruber: "Dagegen, dass Land Zahlung übernimmt"

Für Gruber brennt aktuell der Hut, denn die Zahlungsfähigkeit der Stadt steht auf dem Spiel. „Ich bin dagegen, dass das Land die Zahlungen übernimmt. Was können die Steuerzahler dafür, dass das Stift nicht zahlt“, wundert sich Gruber. Nach Ablauf der Frist am 4. Dezember könnte für Gruber auch eine Klage der Stadtgemeinde Melk gegen das Stift stehen: „Wir sind immer vertröstet worden und haben uns auf die hohe Politik verlassen. Jetzt sind alle überrascht.“

SP-Stadtrat Jürgen Eder, der mit seiner Kritik an der Streichung der Bedarfszuweisungen den Fall erst ins Rollen brachte, will endlich die Karten auf den Tisch bringen: „Das Land will sich an uns abputzen und lässt die Stadt im Stich. In Wahrheit wirft man dem Stadtchef das Hackl ins Kreuz. Manche Politiker sollten lieber an einer Lösung arbeiten, als ihre Machtgelüste zu stillen.“

Vergangene Woche wurde der Voranschlag für das Jahr 2018 der NÖN zugespielt, darin ist ein Haushaltsausgleich vonseiten des Landes NÖ in der Höhe von 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Exakt die Summe, welche die Stadtgemeinde benötigt, um keine Liquiditätsengpässe zu haben. Nachgefragt beim zuständigen Finanzlandesrat Schleritzko, ob es sich dabei doch um einen Zuschuss für die klamme Stadtgemeinde handelt, verneint dessen Sprecher: „Der Haushaltsausgleich ist noch nicht beschlossen. Wir wissen, dass die finanzielle Situation der Stadt angespannt ist und die Gemeinde schauen muss, ein ordentliches Budget zu schaffen.“

Für die Stadtgemeinde gibt es also keine Zusage, dass diese Summe auch bezahlt wird, eine Entscheidung darüber fällt im ersten Halbjahr 2018. Licht in die Angelegenheit bringt Widrich, der darauf hinweist, dass die Stadt diesen Fehlbeitrag zwar ausweist, dabei aber auf Unterstützung des Landes hofft: „Gibt es keine Einigung mit dem Stift, haben wir auch 2018 mit keinen Zahlungen zu rechnen.“

Gerüchteküche vor Landtagswahl brodelt

Indes brodelt in der Stadt die Gerüchteküche, dass gewisse Kreise in der ÖVP an der Ablöse von Widrich arbeiten. Grund dürfte dabei die Kandidatur für die Landtagswahl gewesen sein, wo einige Bezirksverantwortliche lieber Patrick Strobl gesehen hätten. Er soll dabei auch Unterstützung von namhaften VP-Politikern über die Bezirksgrenzen hinaus haben.

Für Widrich hat bei diesen Gerüchten wohl jemand in die Glaskugel geschaut: „Ich mache mir keine Sorgen um meinen Kopf. Ich sehe das sogar als Werbung für mich. Patrick unterstützt mich im Wahlkampf und zwischen uns passt kein Blatt.“ Die Diskussion entbehrlich findet VP-Stadtparteichef Strobl. „Ich patze ihn weder an, noch arbeite ich im Hintergrund daran, ihn abzuschießen. Das ist alles Blödsinn“, so Strobl.

Seitens des Stiftes wurde eine Stellungnahme für Montagnachmittag (nach Redaktionsschluss) angekündigt. Mehr dazu auf NÖN.at