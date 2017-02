Mehr als 514.000 Touristen besuchten im Jahr 2016 das Barockstift Melk.

Neben der Zahl an registrierten Besuchern gibt es aber auch eine hohe Anzahl an Einzelpersonen und Gruppen, die nur die Höfe des Stiftes, die Stiftskirche oder frei zugängliche Sonderausstellungen in der Säulenhalle oder dem kleinen Barockkeller besuchen. Grob geschätzt, gehen die Verantwortlichen des Stiftes von weiteren rund 100.000 Besuchern aus.

Insgesamt begrüßte das Stift im Jahr 2016 aber um etwa 40.000 Personen weniger als im Jahr davor. „Das ist in etwa die Anzahl der Personen, die bei den Schiffstouristen als Alternativtour das Stift Göttweig gebucht haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Kabinentourismus im Jahr davor äußerst gut war“, erklärt Pater Martin Rotheneder, Tourismusverantwortlicher vom Stift Melk.

„Das Weltkulturerbe ist wieder personal- und kapazitätsmäßig sowie organisatorisch für 550.000 Besucher gerüstet.“ Pater Martin Rotheneder

Der Anteil der Schiffstouristen unter den Gästen ist in der Tat beachtlich. Rund 46 Prozent kamen mit dem Schiff in die Bezirkshauptstadt. Jeder zweite Gast stammt dabei aus dem deutschen Sprachraum, gefolgt von englischsprachigen und asiatischen Gästen.

Die 63 Kulturvermittler des Stiftes bieten zudem Führungen in zwölf Sprachen an. Im Bereich des Tourismus sind insgesamt 110 Personen beschäftigt.

"Sonderausstellungen und neue Akzente"

Neben den Investitionen im Jahr 2016, unter anderem wurde der Doppellift auf den Stiftsparkplatz in Betrieb genommen, sind auch für 2017 beträchtliche Ausgaben geplant. Rotheneder: „Für dieses Jahr stehen die Fertigstellung des Restaurantgartens, einige Sonderausstellungen, aber auch neue Akzente im Stiftspark auf der Agenda.“

Die Besucherziele sind für 2017 hochgesteckt. „Das Weltkulturerbe ist wieder personal- und kapazitätsmäßig sowie organisatorisch für 550.000 Besucher gerüstet“, so Rotheneder.