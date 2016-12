Mit der „MS Crystal Mozart“ der Reederei Crystal River Cruises dockt in Melk seit dem Sommer ein wahrer Luxuskreuzer an. Das zweitgrößte Flussschiff Europas legte in der Vorweihnachtszeit zum zweiten Mal in der Stadt an.

„Crystal Mozart“-Kapitän Zoltan Pásztor und Hotel-Direktorin Sonja Gruber überreichten einige Plakate für das erste Anlegen in Melk an VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath (M). | Stadt Melk/Gleiß

Als Hoteldirektorin fungiert mit Sonja Gruber eine gebürtige Ruprechtshofnerin, die sich mit 20 Jahren bereits auf den Hochsee-Tourismus fokussierte. „Wir sind stolz in Melk sein zu dürfen. Unsere Gäste genießen die Atmosphäre“, schwärmt Gruber bei einem Schiffs-Besuch von VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath und Paul Magg. Lob gibt es dabei aber nicht nur für die barocke Altstadt und das Stift, sondern auch für das Landesklinikum. Gruber: „Ein Gast stürzte mit dem Rad und musste ins Spital.

Neben einem eigenen Wellness-Bereich können die Gäste für einen Aufpreis auch sehr privat dinieren. | Stadt Melk/Gleiß

Von der Sauberkeit und der modernen Ausstattung zeigte er sich begeistert.“ Für die US-amerikanische Reederei ist die MS „Crystal Mozart“ das erste Flusskreuzfahrtschiff, davor kreuzte die Reederei nur auf dem Ozean. Insgesamt sorgen 92 Crew-Mitglieder für die 158 Gäste, die zehn Tage die Donauroute genießen. Dabei baut man großteils auf Stammgäste. „Wir haben im Crystal Society Club Mitglieder, die bereits über 300 Mal mit uns gefahren sind. Unser Schiff wird dabei teuren Altersheimen in den USA vorgezogen“, weiß Gruber.