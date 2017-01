Bereits im Juni 2006 setzten Vertreter des Bundesheeres und des Stift Melk ihre Unterschrift unter den Kaufvertrag des Grundstückes, dass der Spatenstich erst elf Jahre später erfolgen sollte, hätten die Verantwortlichen damals nicht träumen gewagt. „Wir haben geglaubt, es geht schneller. Der einsetzende Sparkurs beim Bundesheer hat auch dieses Projekt verzögert. Seit 2016 geht es aber wieder aufwärts“, freut sich Othmar Commenda, Chef des Generalstabes des Bundesheeres.

Garantie für Katastrophenschutz und Sicherheit

Rund 32 Millionen Euro wird der neue Werkstätten und Garagenbezirk mit Kaderparkplatz samt der dazugehörigen Infrastruktur entlang der Melker Südspange kosten. Der neue Garagenbezirk wird im Bereich der militärischen Sicherheit an die bestehende Kaserne angebunden. In zwei Jahren ist die Eröffnung geplant. „Ich bin überglücklich, dass wir heute mit dem Spatenstich endlich zur Tat schreiten. Ich danke der Republik für den Sinneswandel und Bundesminister Doskozil für seinen Einsatz“, so Bataillonskommandant Reinhard Koller.

Von einem großen Tag für das österreichische Bundesheer spricht die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Das Projekt war von langer Hand geplant, jetzt folgt die Umsetzungsphase. Mit dem Spatenstich gibt es auch eine Garantie für den Katastrophenschutz und die Sicherheit in Niederösterreich.“