In einem gemeinsamen Workshop mit Bürgern, Stadtpolitikern und der Gemeindeverwaltung wurden in Arbeitsgruppen die nächsten Schritte für das „Projekt Boulevard“ besprochen. Eingeflossen in den Workshop sind dabei auch die Ergebnisse der Standorterhebung von „Standort+Markt“. In der Untersuchung spricht das Unternehmen von einem „wirtschaftlich sinnvollen Projekt“, von dem auch die Kunden in der Altstadt profitieren. Besonders erwähnt werden dabei auch die Notwendigkeit eines citynahen Parkhauses mit Lebensmittelmarkt sowie eine Stärkung der sozialen Treffpunkt-Funktion in der Stadt.

In einer aufwendigen Gruppenarbeit, bei der sechs Themenbereiche (Gastronomie, Infrastruktur, Kommunikation und Integration, Naturraum, Verkehr und Wirtschaft) vorgegeben waren, lieferten sich die Teilnehmer einen spannenden Austausch. Am Ende konnten für die einzelnen Themenschwerpunkte Punkte vergeben werden.

Naturraum und Infrastruktur betreffen einen Großteil der Wünsche

Bei maximal 36 möglichen Punkten lagen die Zukunft der Tischlerei als Kulturbetrieb im Umfeld des „Boulevard“ (34 Punkte), Parkflächen innerhalb eines Parkhauses (32), öffentliche Toiletten (30), Dauerparkplätze (22) sowie ein großer Waldgarten (20) in den Top-Fünf. „Die Leute wünschen sich ein grünes Wohnzimmer im Herzen der Stadt“, fasst Projektleiter Alexander F. Svoboda die Ergebnisse des Workshops zusammen.

In der Auswertung fand Svoboda vor allem spannend, dass die Bereiche Naturraum sowie Infrastruktur 50 Prozent aller genannten Themen und Wünsche betrafen. Die Ergebnisse des Workshops fließen nun in die nächste Sitzung des Projektsteuerungs-Teams (PST-Team) ein. Bis Jahresende sollen alle Details zum vom VP-Stadtchef Thomas Widrich ausgerufenen „Leuchtturm-Projekt“ bekannt sein.