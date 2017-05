Gemeinsam mit den Musikern des Melker Musikvereins war Strohmayer unterwegs zu einem Auftritt nach St. Christophen, als nach der Raststation Völlerndorf ein Kastenwagen in das Heck des Busses krachte. Der Wagen rutschte am Bus vorbei, Strohmayer leitete eine Vollbremsung ein und steuerte sein Gefährt gegen die Leitschiene, wo er es in der Folge am Pannenstreifen zum Stehen brachte.

„Mein Unterbewusstsein hat mich nach rechts steuern lassen. Es ist alles sehr schnell gegangen. Zuvor habe ich noch an einen Reifenplatzer gedacht“, so Strohmayer im NÖN-Gespräch. Eine falsche Reaktion, etwa ein Verreißen des Busses hätte fatale Folgewirkungen für die Mitreißenden gehabt.

