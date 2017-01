Das Handwerk des Fleischhauers ist vom Aussterben bedroht. Der natürliche Feind des selbstständigen Fleischhauerbetriebs ist der Supermarkt: durch ein breites Angebot an Fleisch- und Wurstwaren zu günstigeren Preisen. Neue fleischlose Ernährungstrends gefährden ebenso den täglichen Umsatz. Wie überlebt ein Fleischer also im Jahr 2017?

Schmankerlfleischer Josef Sdraule erzählt: „Man muss schon mit der Zeit gehen.“ Bereits seit zehn Jahren führt der gelernte Fleischer und Koch den Familienbetrieb in vierter Generation. Die Mischung aus traditionellen Schmankerln und moderner Inszenierung funktioniert in Melk.

„Mit Qualität und Persönlichkeit kann man punkten.“

Josef Sdraule

„Jammern bringt nix! Wir haben unseren Standort im Herzen von Melk, das muss man nutzen.“ Ein Gastgarten und ein breites Sortiment locken die Kundschaft zur Theke. Das Team bietet einen Catering- und Partyservice an. „Ja, es herrscht ein Imageproblem. Viele denken, der Beruf des Fleischers ist primitiv. Ich denke, es ist ein Veredelungsprozess“, so Sdraule.

Auch für Veggies tischt der Fleischer auf: Zum Beispiel Gemüselaibchen, Krautfleckerl und Salate stehen auf der Karte. „Für Veganer wird’s schwer. Ich möchte aber auch als Fleischer authentisch bleiben“, schmunzelt der 33-Jährige.

Den Zuwachs an Supermärkten in Melk sieht Sdraule positiv: „So kommt Kaufkraft in die Stadt.“ Sein Überlebenstipp für das aussterbende Handwerk: „Mit Qualität und Persönlichkeit kann man punkten.“