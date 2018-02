Noch bis Mitte März läuft das Frauenvolksbegehren 2.0. Eine Forderung dabei betrifft auch die heimische Politik-Landschaft: So wollen die Initiatoren die Hälfte aller Plätze für Frauen auf Wahllisten und in den Vertretungskörpern der Gemeinden.

Wie rar gesät Frauen in den politischen Entscheidungsgremien der Kommunen sind, zeigt zuletzt das Beispiel in der Bezirkshauptstadt. Nach dem Rückzug von VP-Stadträtin Sandra Hörmann besteht der Stadtrat, inklusive Bürgermeister und Vizebürgermeister, aus neun Personen – nur Männer. Fast genauso mager zeigt sich auch das Bild bei den Gemeinderäten. Dort stehen acht Frauen

21 Männern gegenüber.

Darauf angesprochen verweist VP-Stadtparteiobmann Patrick Strobl auf das freie VP-Wahlmodell bei der Gemeinderatswahl 2015, wo jede Person die gleiche Chance auf ein Mandat hatte: „Von 58 Kandidaten waren die Hälfte Frauen. Die 17 Personen, die die meisten Stimmen bekommen haben, sind im Gemeinderat.“

Der Neo-VP-Stadtrat zeigt sich dennoch froh, dass zuletzt mit Ute Reisinger aber wieder eine Frau für den freien Gemeinderatsposten gefunden wurde. „Ich bin sehr dankbar, wenn sich eine Frau engagiert. Ich freue mich immer auf die Expertisen der Frauen wie etwa im Bereich der Familienpolitik“, erklärt Strobl.

Grünen-Frauenanteil ist Bezirks-Sonderfall

Während die ÖVP ihre 17 Mandate mit nur drei Frauen besetzt, ist es bei der SPÖ von fünf Mandataren nur eine Frau, die FPÖ hat ihre beiden Sitze nur mit Männern besetzt. Einzig die Grünen fallen mit ihrer Sitzverteilung auf: Grünen-Stadtparteichef Emmerich Weiderbauer wird von vier Frauen flankiert.

Ein Sonderfall, der auch dem Grünen-Stadtparteichef bewusst ist: „Ich habe bereits im Landtag als einziger Mann mit drei Frauen zusammengearbeitet. Die Grünen senden in diesem Bereich immer wichtige Signale und ich glaube, dass Frauen auch anders Politik machen.“ Einen Seitenhieb auf die ÖVP kann sich Weiderbauer aber nicht verkneifen.

„Dort herrscht der konservative Zugang in den Köpfen und eine Frau muss dort 130 Prozent geben, um zu bestehen“, glaubt Weiderbauer. Grünen-Landtagswahl-Bezirksspitzenkandidatin und Gemeinderätin Bettina Schneck sieht aber auch den Zeitaufwand als Hinderungsgrund für Frauen: „Ein Stadtrats-Posten ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Da liegt bei vielen Frauen – wie auch bei mir – mehr der Fokus auf Familie und Kinder.“

Melk ist bei der Frauenquote in der Politik in der Region aber kein Einzelfall: Aus Frauensicht ähnlich ernüchternd zeigt sich das Bild in den anderen Städten im Bezirk. Während es in Mank ebenso keine Frau in den Stadtrat geschafft hat, ist es in Ybbs und Pöchlarn mit Ulrike Schachner (Ybbs, SPÖ) und Beate Kainz (Pöchlarn, ÖVP) immerhin eine Vertreterin.